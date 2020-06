Lazio, la probabile formazione contro l'Atalanta

Ripartire da dove aveva concluso, ecco l’obiettivo della Lazio di Simone Inzaghi. Pronta a tornare in campo a Bergamo quasi quattro mesi dopo l’ultima volta per prolungare l’incredibile striscia di 21 risultati utili di fila e continuare a inseguire il sogno scudetto. Di fronte uno degli avversari più difficili, quell’Atalanta che contro il Sassuolo ha dimostrato di non aver risentito affatto del lungo stop.

Inzaghi avrà dalla sua parte un gruppo motivatissimo, che è rimasto per tutta la quarantena a Roma in attesa di ripartire. Allo stesso tempo però ricomincerà la Serie A con tante assenze. In attesa dei convocati ufficiali, il tecnico biancoceleste le ha anticipate in conferenza stampa: “Leiva, Lulic, Marusic e Luiz Felipe non ci saranno contro l’Atalanta”. Senza considerare che Lulic, il capitano, rischia addirittura di aver concluso la sua stagione dopo l’intervento in artroscopia alla caviglia sinistra dello scorso febbraio.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Data l’assenza di Marusic, alle prese con un fastidio ai flessori, sulla sinistra agirà ancora lo spagnolo Jony con il recuperato Lukaku come alternative dalla panchina. Per sostituire Luiz Felipe e Leiva, gli altri due titolarissimi di Inzaghi, Patric e Cataldi sono invece i favoriti su Bastos e Parolo. In attacco pronto il solito tandem con Correa dietro Immobile e l’impiego di Caicedo nella ripresa, ancor di più dopo la possibilità di ricorrere a cinque sostituzioni e senza altre soluzioni offensive (ai box anche i giovani Adekanye e Raul Moro).

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.