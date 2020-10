Lazio, visite mediche per Andreas Pereira: le immagini

Andreas Pereira è pronto per diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Lazio. Atterrato ieri sera a Ciampino, il centrocampista è poi arrivato alle 8.30 di questa mattina in Paideia per sostere nel visite mediche con i biancocelesti.

Classe 1996, Pereira arriva dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime due stagioni Pereira ha collezionato oltre 40 presenze con i Red Devils, dopo le esperienze in prestito in Spagna con Granada e Valencia.