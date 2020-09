Lazio, Lulic: "Notizie infondate su di me, mi sto curando in Italia"

Fuori ormai dallo scorso febbraio dopo l'operazione alla caviglia sinistra, l'assenza di Senad Lulic è pesata non poco nel finale di stagione della Lazio. Lo ha sottolineato più volte anche il suo allenatore, Simone Inzaghi, che dal ritiro di Auronzo di Cadore ha ribadito come la mancanza del proprio capitano sia pesante per la squadra.

Lulic sta cercando di recuperare da questo infortunio che lo sta tenendo fuori decisamente più del previsto e ha affidato le proprie sensazioni a un post su Instagram: "Da giorni leggo notizie infondate sulle mie condizioni fisiche e sul mio futuro. L'unica verita' e' che mi sto curando in Italia con i migliori specialisti per risolvere il problema. Mi sto impegnando giorno dopo giorno per tornare in campo il prima possibile".

La Lazio aspetta il suo capitano, per affrontare una stagione importantissima, quella del ritorno in Champions League dopo 13 anni.

