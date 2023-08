Prosegue la trattativa in casa Lazio per portare in biancoceleste Hugo Lloris. Dopo la disponibilità del Tottenham a liberarlo e il sì del giocatore al possibile trasferimento, le parti stanno discutendo per trovare l'intesa economica.

Oggi, 18 agosto, potrebbe risultare la giornata decisiva per la raggiunta dell'intesa economica per il passaggio dell'ex capitano della Francia alla Lazio, dopo il dialogo interlocutorio, ma positivo, avvenuto ieri.