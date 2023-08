Lloris dice di no alla Lazio: la situazione

Dopo la partenza di Luís Maximiano, andato a giocare in prestito Almería, la Lazio è in cerca di un nuovo secondo portiere che possa all'occorrenza sostituire Ivan Provedel. Proprio la concorrenza dell'ex Spezia ha convinto Hugo Lloris, fino a poco fa possibile nuovo acquisto della Lazio, a dire di no ai biancocelesti.

Lazio, Lloris ha rifiutato il trasferimento

Come riferito dal quotidiano sportivo francese L'Équipe, infatti, il trentaseienne portiere del Tottenham ha preferito rifiutare il trasferimento dopo aver capito che non sarebbe stato titolare. Resta quindi in forse il futuro del classe 1986, che ha ancora un anno di contratto con gli Spurs.

Quanto alla Lazio, dopo il rifiuto di Lloris risalgono le quotazioni di Frederik Ronnow dell'Union Berlino, mentre non sono un'opzione Handanovic, Consigli e Joronen, anche se quest'ultimo era stato valutato. Nella giornata di domani, sabato 19 agosto, la dirigenza biancoceleste incontrerà l'allenatore Maurizio Sarri per capire su chi puntare definitivamente.

La Lazio cerca un secondo portiere che giochi solo la Coppa Italia, sempre se Provedel non accuserà infortuni durante l'anno.