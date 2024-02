Lazio, salta la trattativa per l'arrivo di Ryan Kent

Colpo di scena a pochissimi minuti dalla chiusura del calciomercato invernale. La Lazio aveva chiuso il suo primo colpo del mercato di gennaio. Si trattava di Ryan Kent del Fenerbahce per il quale era stato prima trovato un accordo verbale per il prestito con diritto di riscatto con opzione a 5 milioni di euro. Accordo che però è saltato per via della volontà del giocatore.

Lazio, salta la trattativa per Kent

Poteva essere il primo rinforzo per Maurizio Sarri nel mercato invernale ma il giocatore ha preferito rimanere al Fenerbahce nonostante l'accordo che la Lazio aveva trovato per il suo arrivo in Italia.