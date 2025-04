Inter, la probabile formazione contro il Milan

Le possibili scelte di Simone Inzaghi per Milan-Inter

Milan e Inter tornano ad affrontarsi in quello che sarà il quarto derby stagionale, dopo i due di campionato e quello in finale di Supercoppa Italiana.

La sfida, finora, ha sorriso ai rossoneri (qui la probabile formazione), che hanno vinto due di queste partite, pareggiando l’ultima, nonostante una classifica che dice tutt’altro.

Dall’altra parte, i nerazzurri sono al comando della classifica in Serie A e hanno la possibilità di rifarsi nella doppia sfida di Coppa Italia, con in palio un posto in finale.

Di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi per il match d’andata.

La probabile formazione

Solito 3-5-2 per l’Inter di Inzaghi. Tra i pali, dovrebbe andare Josep Martinez e non Sommer. Tridente difensivo formato da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Nel ruolo di esterni Darmian da una parte e Carlos Augusto dall’altra, mentre al centro del campo dovrebbero esserci Frattesi, Calhanoglu e Barella. In attacco, con Thuram, Correa si candida per una maglia dal 1′.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming

L’andata del derby di Coppa Italia si giocherà a San Siro mercoledì 2 aprile, con calcio d’inizio alle 21:00.

La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5. Inoltre, sarà disponibile anche la diretta streaming sulla piattaforma MediasetInfinity o sul sito di Sportmediaset.