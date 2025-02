Arminia Bielefeld, un ascensore dalla terza serie alla Coppa di Germania

Arminia Bielefeld, sogno di una piccola realtà bianconeroblù: ecco la squadra rivelazione della Coppa di Germania

Non chiamatelo sogno, perché i sogni hanno una scadenza. Ciò che sta facendo l’Arminia Bielefeld in Coppa di Germania ha la stoffa della realtà. Un’impresa che passo dopo passo sta prendendo forma, dimostrando che con coraggio e determinazione anche gli obiettivi più lontani possono avere la forma del reale.

La formazione allenata da Mitch Kniat – che gioca nella terza serie della Germania – ha infatti raggiunto le semifinali della DFB Pokal superando il Werder Brema ai quarti, dopo aver battuto Union Berlino e Friburgo rispettivamente nei sedicesimi e negli ottavi della competizione. Senza contare anche l’Hannover eliminato nel primo turno.

Un’impresa che difficilmente a Bielefeld (città nel nord-est della Germania) verrà dimenticata, visto e considerato che si tratta del miglior risultato che il club tedesco abbia mai raggiunto nella competizione.

Un salto in “ascensore” dalla 3.Liga alla semifinale di DFB Pokal. Il Bielefeld è la sorpresa della Coppa di Germania.

Arminia Bielefeld, un “ascensore” per le semifinali di Coppa

Che l’Arminia non brillasse per i suoi risultati sportivi degli ultimi anni era piuttosto evidente. Una discesa in caduta libera dalla Bundes alla Zweite Bundesliga, fino alla retrocessione dello scorso anno in terza serie tedesca. La squadra allenata da Kniat è nota infatti per essere “La truppa dell’ascensore”, così la chiamano in Germania, considerando le 8 retrocessioni dalla Serie A alla 2.Bundesliga e le 8 promozioni dalla Serie B alla Bundes. Un continuo ascensore, appunto. Ma questo non preclude certo di poter porre le basi per costruire qualcosa di grande.

Le imprese, fanno parte infatti del DNA dell’Arminia. Il nome della squadra fa infatti riferimento ad Arminio, leggendario eroe cherusco (vecchia tribù a Nord del fiume Reno) che nel IX secolo è riuscito a battere – da solo – i romani nella celebre battaglia della foresta di Teutoburgo. Un’impresa da underdog, come lo diremmo oggi, che gli è valso il riconoscimento di eroe nazionale e simbolo della resistenza contro l’impero romano. Un po’ come il Bielefeld: la più piccola di tutte, che vince contro le più grandi.

“Überraschung”. Sorpresa

Quella dell’Arminia Bielefeld non è però l’unica sorpresa che la Coppa di Germania ci ha regalato negli ultimi anni. Sembra ieri, infatti, quando il piccolo Saarbrücken (anche lui oggi in 3.Liga) batteva per 2-1 il Bayern Monaco per prendersi con forza il pass per gli ottavi. Un sogno interrotto solo nelle semifinali, con l’obiettivo adesso da parte dell’Arminia di migliorare quel risultato e vincere contro le più grandi di tutte.

“Berlino, Berlino, ce ne andiamo a Berlino!”, gridavano i 26mila della SchücoArena dopo il triplice fischio della partita dei quarti di finale contro il Werder Brema. Con un sogno nel cuore, tinto di bianconeroblù: il (piccolo-grande) Bielefeld può continuare a sognare.