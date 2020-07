Inzaghi: "Raggiunto un traguardo importante. Scudetto? C'è rammarico"

Torna al successo la Lazio dopo cinque partite in cui aveva totalizzato solo un punto. I biancocelesti passano in svantaggio contro il Cagliari, ma nella ripresa riescono prima a pareggiare con Milinkovic Savic e in seguito trovano il gol del sorpasso con Immobile. Ecco al termine della partita le parole di Simone Inzaghi a DAZN: "E' una serata speciale che ci permette di raggiungere la Champions League. Tornarci dopo 13 anni in una stagione in cui abbiamo vinto anche una Supercoppa vuol dire che abbiamo fatto un percorso straordinario".

L'allenatore ha poi continuato: "C'è rammarico per non essere stati presenti fino all'ultimo per la lotta scudetto, perchè dopo il lockdown non ho potuto avere la squadra a disposizione al completo. Questo non ci ha permesso di fare le rotazioni nei tempi e nei modi giusti, proprio come è accaduto stasera. Sicuramente in vista della prossima stagione dovremmo migliorarci e allungare la rosa. Il prossimo anno sarà una stagione complicata, si giocherà molto spesso e quindi si farà fatica a recuperare calciatori e allenare la squadra. Ho massima fiducia nella società e nel nostro direttore sportivo che è uno dei migliori".

Infine ha concluso: "Avere dei cambi è importante e stasera l'abbiamo dimostrato. Con la rosa a disposizione eravamo la squadra che ribaltava più partite da un risultato di svantaggio. Immobile? Vogliamo tutti che vinca la classifica marcatori e la scarpa d'oro, così come speriamo che Luis Alberto sia il giocatore con il maggior numero di assist in europa".