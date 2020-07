Lazio, chieste informazioni al Real Madrid per Borja Mayoral

La Lazio pensa alla Champions, in campo e sul mercato. Per la matematica qualificazione mancano pochi punti, la situazione si è improvvisamente complicata dopo la ripresa ma il traguardo è vicino. Il club biancoceleste già è al lavoro per rinforzare una rosa che nell’ultimo periodo ha mostrato tutti i suoi limiti in termini di lunghezza.

Il club di Lotito si è mosso per Borja Mayoral, attaccante 23enne del Real Madrid quest’anno in prestito al Levante dove ha segnato 8 gol, compreso quello contro il Celta Vigo. La Lazio ha chiesto informazioni, vuole rinforzare l’attacco che nelle ultime settimane è apparso spuntato.

Borja Moyoral è il nome nuovo nei piani biancocelesti. È in scadenza di contratto nel 2021, è quindi probabile che la cessione debba avvenire a titolo definitivo. Il 23enne è stato già protagonista con la nazionale spagnola Under 21, con cui ha segnato 16 gol in 31 partite e conquistando l’Europeo di categoria.