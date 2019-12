Lazio, che entusiasmo! Oltre 10mila tifosi a Formello. VIDEO

Otto vittorie consecutive in campionato, sei punti di distanza dalla coppia Inter-Juve ma con una partita da recuperare. Nel mezzo le due vittorie proprio sui bianconeri, l'ultima delle quali ha portato a Roma la Supercoppa. Il Natale è sempre bello, quello della Lazio più di tutti gli altri. La squadra di Simone Inzaghi non perde in Serie A dal 25 settembre scorso, poi una marcia inarrestabile. Adesso sogna, guardando alla Champions e non solo.

Che entusiasmo a Formello

Sognano anche i suoi tifosi, che hanno invaso Formello. Erano in oltre 10mila sugli spalti per festeggiare la supercoppa e chiudere l'anno. A Lazio-Empoli del 2016, prima partita in casa dell'era inzaghi, c'erano 13mila persone di cui 3000 paganti allo stadio, un dato che fa capire come le cose siano cambiate dal suo arrivo.

[videosky id="564583"][/videosky]