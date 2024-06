Dopo la deludente stagione appena conclusa, il futuro di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere lontano da Napoli. A confermarlo è stato lo stesso agente dell'attaccante, Mamuka Jugeli, che ha parlato ai microfoni dell'emittente georgiana Imedi TV.

Napoli, le parole dell'agente di Kvaratskhelia

Queste le dichiarazioni di Jugeli: "Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è quella di trasferirci in una squadra che giochi la Champions League".

L'agente ha continuato: "Con Conte il Napoli ha grandi progetti, sono sicuro che la prossima stagione si qualificheranno di nuovo in Champions League e lotteranno per lo scudetto. Ma questo non vuol dire che Kvaratskhelia voglia rimanere".

"Non ho parlato con Khvicha di questo argomento", ha proseguito Jugeli. "La cosa più importante per lui è la nazionale. Il nostro obiettivo è trovare una squadra che giochi la Champions. La cosa peggiore è che se resta al Napoli, Khvicha perderà un anno... siamo preoccupati".