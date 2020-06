Inter-Verona, frenata per Kumbulla: ora la Lazio può chiudere

Continua l'interesse dell'Inter per il giovane difensore gialloblu, Marash Kumbulla, ma la trattativa subisce uno stop. La squadra di Conte, infatti, non ha fretta di concludere l'acquisto anche a causa delle limitazioni alla liquidità che la società ha in questo momento. Ma potrebbe esserci una possibilità una volta sciolto il nodo Lautaro-Barcellona.

In queste settimane comunque l’Inter ha continuato a lavorare all’affare per mezzo di numerosi incontri con il Verona, e mantenendo vivi i contatti con gli agenti. Nelle ultime ore, però, lo scenario è cambiato.

LA LAZIO PROVA IL SORPASSO

Il calciatore albanese classe 2000 è anche nel mirino della Juventus, ma con i bianconeri il discorso è al momento interrotto. In queste ore, invece si è inserita prepotentemente la Lazio, che vuole provare ad anticipare gli tutti per definire il contratto. I biancocelesti potrebbero giovare anche dei buoni rapporti che ci sono tra i due presidenti, Lotito e Setti. Lotta-scudetto, sì, ma pure sul mercato: la sfida tra Juve, Inter e Lazio sembra non avere più fine.

VERONA, C'E' UN'IDEA PER IL DOPO-KUMBULLA

Il Verona ha già pensato al post-Kumbulla. La società gialloblù punta al difensore classe '97 Mert Cetin della Roma, un profilo seguito già durante il mercato di gennaio. Cetin, cresciuto nel settore giovanile del Gençlerbirliği, è stato schierato poche volte dai giallorossi: all'attivo 5 presenze in Serie A e 220 minuti giocati.