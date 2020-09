Lazio, nuovi contatti per Kumbulla

Marash Kumbulla e la Lazio, una storia di calciomercato senza fine: dopo i primi contatti tra le parti, risalenti allo scorso giugno, il club biancoceleste ha ripreso a parlare con il Verona per provare a portare il difensore albanese alla corte di Inzaghi.

Nel mirino pure dell'Inter fino a qualche settimana fa, adesso Kumbulla è tornato in cima alla lista dei desideri di Lotito, deciso a regalare ai biancocelesti degli acquisti validi in vista della prossima Champions League. La trattativa, interrottasi nell'ultimo periodo, potrebbe allora nei prossimi giorni tornare d'attualità, con il classe 2000 che proverebbe - in caso di trasferimento a Roma - a fare un importante salto di qualità, con l'opportunità di misurarsi anche nelle competizioni europee.