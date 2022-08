Juventus, previsti contatti per Kostic

La Juventus insiste per Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte

Dopo il summit di mercato con Massimiliano Allegri, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini lavorano per completare la rosa della Juventus in vista dell'inizio della stagione.

I bianconeri, infatti, cercano ancora pedine per completare la rosa: si cercano un attaccante e un esterno d'attacco, alla luce dell'infortunio di Federico Chiesa che rientrerà a campionato già iniziato.

Previsti contatti per Kostic

Nonostante l'arrivo di Angel Di Maria, Massimiliano Allegri ha chiesto un altro innesto sulle corsie. Per questo motivo, la Juventus insiste anche per Filip Kostic. L'esterno serbo dell'Eintracht Francoforte è un obiettivo dei bianconeri, su cui c'è anche la forte concorrenza del West Ham. Nella giornata di domani, venerdì 5 agosto, la Juventus avrà contatti approfonditi per capire se sia possibile inserirsi nella trattativa e spuntarla sul club inglese.