Napoli, da Kepa a Navas: la situazione

Il Napoli insiste per regalare un nuovo portiere a Luciano Spalletti. Nonostante la trattativa in stato avanzato con il Chelsea per Kepa Arrizabalaga, il club azzurro continua a monitorare Keylor Navas, in uscita dal Paris Saint-Germain.

Napoli, Keylor Navas resta un obiettivo

Il Napoli sta portando avanti, parallelamente, diverse operazioni per la porta. Il portiere del Paris Saint-Germain, Keylor Navas, resta un obiettivo. Il club azzurro sta portando avanti i discorsi per il portiere ex Real Madrid per capire se ci sono i margini e le condizioni per una trattativa.

Capitolo Kepa Arrizabalaga: Napoli e Chelsea ne stanno discutendo, ma in giornata non ci sono stati passi in avanti. Le due società lavorano ad un prestito oneroso con il club inglese che contribuirebbe a pagare parte dello stipendio del portiere spagnolo.