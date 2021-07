Kaio Jorge solo alle condizioni del Milan… ma intanto la Juventus si informa

Non si sblocca la trattativa tra il Milan e il Santos per Kaio Jorge. La Juventus ora potrebbe approfittarne per tentare il sorpasso sui bianconeri: le ultime

Kaio Jorge rimane un oggetto del desiderio da parte del Milan. I dirigenti rossoneri nelle scorse settimane avevano avviato le trattative con il Santos, ponendo le condizioni economiche per un acquisto già in questa sessione.

Passi avanti negli ultimi giorni non ne sono stati fatti e la Juventus nelle ultime ore si è inserita chiedendo informazioni: per ora il club bianconero rimane alla finestra, pronto ad approfittare del rallentamento tra Milan e Santos per inserirsi.

Kaio Jorge-Milan: il punto

Per Kaio Jorge si profila quindi un derby tutto italiano tra Milan e Juventus: il Santos chiede 10 milioni per lasciar partire subito il suo giocatore, in scadenza a dicembre 2021. Il Milan ha dettato le sue condizioni massime: offerta di attorno ai 6 milioni di euro per il trasferimento già in questa sessione di mercato. Sennò ogni discorso è rimandato a fine anno da svincolato.

La Juventus osserva e aspetta. Adesso la palla passa al giocatore e al suo entourage, che insieme al Santos decideranno la soluzione migliore per tutti.