La Juventus non molla Zaniolo per l'attacco, mentre non si registrano passi avanti per Di Maria. La trattativa per Pogba va avanti per definire i dettagli

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato per inserire rinforzi importanti nella rosa allenata da Massimiliano Allegri. Il nome di Nicolò Zaniolo resiste nella lista degli attaccanti esterni cercati dai bianconeri per la prossima stagione, oltre a Berardi e Kostic.

La Juventus quindi non molla l'attaccante classe 1999 della Roma, che ha ancora due anni di contratto con i giallorossi. Per quanto riguarda invece la trattativa per Angel Di Maria, che si svincolerà dal Paris Saint-Germain il prossimo 30 giugno, non si registrano ancora passi avanti, se ne riparlerà settimana prossima.

Juventus, per Pogba si va avanti

Sul fronte Paul Pogba, la Juventus va sempre avanti per definire l'operazione per il ritorno in bianconero del centrocampista francese. Al momento non ci sono segnali di pericolo per un possibile inserimento del PSG sull'ormai ex Manchester United. Pogba ha deciso, le due parti stanno lavorando per formalizzare il prima possibile l'accordo.

Juventus, possibile cessione al Cagliari per Di Pardo

Sul fronte cessioni, Alessandro Di Pardo, centrocampista classe 1999, dopo l'esperienza in prestito al Cosenza nell'ultima stagione di Serie B, potrebbe giocare nuovamente nel campionato cadetto il prossimo anno. Su di lui, infatti, c'è il Cagliari del neo allenatore Fabio Liverani.