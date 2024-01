In queste ore la Juventus sta ultimando la cessione di Filippo Ranocchia al Palermo. Le parti sono ormai ai dettagli e, nella giornata di mercoledì 17 gennaio, arriverà la firma del centrocampista bianconero con il club siciliano (oltre alle visite mediche, in programma a Torino nelle prossime ore).

Questa cessione permetterà alla Juventus di sbloccare l'indice di liquidità e, una volta ultimata, porterà alla formalizzazione dell'arrivo di Tiago Djalo , difensore portoghese attualmente al Lille.

Dunque, l'arrivo a Torino del difensore portoghese dovrebbe essere posticipato di qualche giorno, con le visite mediche previste per il fine settimana o lunedì.

Juventus-Tiago Djalo: le cifre dell'affare

Come raccontato nelle scorse ore, Tiago Djalò arriverà alla Juventus per 3.5 milioni più bonus (per un massimo di altri 3.5 milioni) più il 10% della futura rivendita al Lille. Sono queste le cifre dell'accordo tra Juventus e Lille per Tiago Djaló, che arriverà a Torino nel fine settimana o all'inizio della prossima.