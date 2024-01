Juventus, Kean preferisce la cessione all'estero: Atletico, Rennes e Nizza su di lui

Come già raccontato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, la Juventus potrebbe lasciare partire in prestito Moise Kean. Sull'attaccante classe 2000 si è manifestato da subito l'interesse in Italia del Monza e della Fiorentina, adesso messi in secondo piano. Anche all'estero, però, ci sono vari estimatori di Kean, e proprio lontano dalla Serie A Kean ha espresso la preferenza di essere ceduto.

Possibilità estere per Kean

Moise Kean, ventitré anni ma già tanta esperienza alle spalle, potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato, in prestito. Sull'ex PSG ed Everton si è mosso l'interesse di varie squadre, sia in Ligue1, con il Rennes e il Nizza di Farioli che hanno messo gli occhi sull'attaccante italiano, in un campionato che conosce, avendoci già giocato con i parigini, che in Liga, con l'Atletico Madrid di Simeone.

Fino ad ora, in stagione Kean ha collezionato dodici presenze in Serie A, senza trovare il gol. Con l'esplosione di Yildiz, la società bianconera ha valutato la considerazione di cedere l'attaccante in questa seconda metà di stagione.