Juventus, si continua a lavorare per Darmian e Cancelo

Darmian e Cancelo sempre nel mirino della Juventus per la fascia, gli aggiornamenti sulla doppia trattativa

La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un terzino destro da regalare a Massimiliano Allegri, i nomi sulla lista di Marotta e Paratici restano sempre quelli di Darmian e Cancelo.

I bianconeri non mollano l'esterno italiano, la settimana prossima ci sarà un incontro con lo United a Manchester. Per Cancelo, invece, l'incontro c'è già stato, ma non c'è ancora l'intesa con il Valencia.

Non è da escludere che la Juve provi a prendere entrambi i calciatori, considerato l'infortunio di Spinazzola.