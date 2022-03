Juventus-Rudiger, il punto sulla trattativa

La Juventus lavora per assicurarsi Rudiger, in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea: il punto sull'affare

È sempre più calciomercato, nonostante la stagione calcistica sia entrata nella fase conclusiva, quella ormai decisiva. Ma per certi affari – e quello che ha come protagonisti la Juventus e Antonio Rudiger è uno di questi – il tempo scorre ancora più velocemente e le tempistiche risultano quasi fondamentali nel buon esito o meno delle operazioni.

Parliamo ovviamente degli affari che riguardano i giocatori in scadenza a giugno e dunque già liberi di legarsi a qualsiasi altro club a parametro zero, con la sosta per gli impegni delle nazionali che ha permesso ai club di intensificare colloqui e trattative. Ma a che punto è l’affare Juventus-Rudiger, difensore in scadenza col Chelsea? Ecco come stanno le cose allo stato attuale…