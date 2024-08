Juventus, c'è il rinnovo di Bremer: tutti i dettagli

La Juventus e Gleison Bremer avanti insieme: c'è l'accordo per il rinnovo

Nuovo accordo tra la Juventus e Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto di altri 5 anni. Nuovo prolungamento fino al 2029 per il centrale ex Torino.

Juventus, i dettagli del rinnovo di Bremer

Solo pochi mesi fa Gleison Bremer rinnovava fino al 2028 con i bianconeri. Oggi, una nuova intesa, che lega sempre di più il brasiliano alla Juventus. Contratto fino al 2029 ed eliminazione della clausola rescissoria presente nel precedente accordo.

Il nuovo ingaggio del classe '97 raggiungerà i 7 milioni di euro, bonus compresi. Un accordo voluto e per il quale ora si attende l'ufficialità.

Arrivato nell'estate 2022 dal Torino per 41 milioni di euro + 9 di bonus, in maglia bianconera Bremer ha collezionato 83 presenze fra tutte le competizioni, aggiungendo anche 8 gol.