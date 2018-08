Juventus, respinto il tentativo del PSG per Alex Sandro

Il club bianconero non ha aperto alla cessione del giocatore, spegnendo anche le voci su un possibile asse per vedere Marcelo a Torino...

Un tentativo improvviso, per tentare di regalare a Tuchel un rinforzo di grande spessore sulla sinistra, non andato a buon fine. Alex Sandro, esterno brasiliano della Juventus, è rimasto nei pensieri del PSG, che nella giornata di oggi ha contattato il club bianconero per provare ad arrivare all'ex Porto: in risposta, tuttavia, non c'è stata nessuna apertura da parte della dirigenza juventina per una possibile trattativa, di fronte ad una decisione destinata a rimanere tale fino a fine mercato.

Una voce che si sarebbe ricollegata, in un eventuale passaggio di testimone, alla possibilità di vedere il difensore del Real Madrid Marcelo vestire la maglia della bianconera in caso di cessione di Alex Sandro: doppio asse di mercato negato, tuttavia, al di là dei tempi tecnici utili a completare un'operazione simile. Con la Juventus pronta a dare il via alla propria stagione, almeno per quanto concerne la fascia sinistra, senza ulteriori modifiche.