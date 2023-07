Juve, l'Al-Ittihad offre 100 milioni a Pogba: la situazione

Pogba è andato nel weekend in Arabia Saudita per motivi personali. Team Football France parla di offerta dell'Al-Ittihad da 100 milioni in 3 anni

Secondo quanto riferiscono fonti dalla Francia, Paul Pogba potrebbe lasciare la Juventus dopo un solo anno (decisamente complicato e travagliato) dal ritorno in maglia bianconera: il centrocampista francese, infatti, come ha riferito Tribaud Vezirian di Team Football France, in queste ore si trova in Arabia Saudita e ha visitato le strutture dell'Al-Ittihad.

Pogba in Arabia Saudita solo per motivi personali

L'Al-Ittihad è il club saudita che nelle ultime settimane ha acquistato anche altri importantissimi giocatori europei come Karim Benzema e N'Golo Kanté. Quindi Paul Pogba, in caso di trasferimento, giocherebbe con due compagni di nazionale. Ma secondo quanto raccolto, Pogba si sarebbe recato in Arabia Saudita solo per motivi personali, non legati al calcio.

Team Football Fr: "Offerta da 100 milioni in 3 anni per Pogba"

Secondo le fonti francesi, il club saudita ha messo sul piatto un'offerta da cento milioni di euro in tre anni, ma Pogba in questo momento non ha ancora preso una decisione riguardo al trasferimento: si capirà soltanto nelle prossime ore se sarà disposto o meno ad accettare la proposta.

Nel frattempo, ha visitato il centro sportivo e le strutture. All'Al-Ittihad troverebbe due compagni di nazionale francese Karim Benzema e N'Golo Kanté. Nell'ultima stagione con la maglia della Juventus Pogba ha giocato soltanto 10 partite totali, esordendo soltanto a fine febbraio. L'unica gara giocata da titolare in Serie A è stata contro la Cremonese il 14 maggio 2023, giorno in cui però si è infortunato nuovamente, uscendo nel corso del primo tempo.