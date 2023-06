Juventus, incontro con l'avvocato Pimenta per Pogba

Incontro in giornata tra la Juventus e l'avvocato Pimenta per parlare di Pogba: il punto

Non solo le visite mediche di Timothy Weah, la Juventus ha incontrato nella giornata di giovedì 29 giugno l'avvocato Rafaela Pimenta per parlare di Paul Pogba.

Pimenta-Juventus: incontro per Pogba

Durante l'incontro tra Rafaela Pimenta e la Juventus per parlare di Paul Pogba non ci sono segnali che il centrocampista possa andare via (nonostante siano arrivate offerte dall'Arabia Saudita che non sono state prese in considerazione).

Il francese, inoltre, si presenterà per riprendere gli allenamenti in anticipo rispetto alla data del raduno dei compagni.

Con Rafaela Pimenta, la Juventus ha anche parlato di Noussair Mazraoui, in uscita dal Bayern Monaco. I bianconeri prendono nota, ma la preferenza ora virerebbe su un giocatore con più esperienza nel campionato italiano.