La decisione della Federcalcio di Ankara: “Poniamo fine alle polemiche e non mettiamo in una posizione difficile i nostri amici arbitri”

Un arbitro straniero per il derby di Istanbul tra la capolista Galatasaray e la inseguitrice Fenerbahce. Questa, la decisione della Federcalcio di Ankara (Tff). Una scelta in risposta alle accuse rivolte dai club agli arbitri turchi di favorire le quadre rivali.

“Per porre fine alle polemiche e non mettere in una posizione difficile i nostri amici arbitri, a dirigere questa partita sarà un arbitro straniero“, ha dichiarato il presidente Tff, Ibrahim Haciosmanoglu.

Una decisione presa, in conseguenza anche a quanto accaduto lo scorso 9 febbraio in occasione della gara tra Adana Demirspor e Galatasaray. Concesso un rigore dubbio alla squadra di Istanbul, gli avversari avevano abbandonato il campo a partita in corso proprio in segno di protesta.

Una decisione simile era già stata presa nel corso della passata stagione. La Tff, infatti – accusata da alcuni leader dell’élite turca di proteggere gli interessi del Galatasaray – aveva già deciso nell’aprile 2024 di nominare assistenti arbitrali video stranieri per le partite in cui erano coinvolte le squadre principali del campionato.

