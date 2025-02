Tutti gli arbitri impegnati nel prossimo turno di Serie A: la lista completa

Torna in campo la Serie A: dall’anticipo di venerdì 21 tra Lecce e Udinese al posticipo di lunedì 24 tra Roma e Monza.

Queste le scelte dell’AIA in occasione della 26esima giornata del campionato italiano.

Di seguito, la lista completa degli arbitri impegnati nel prossimo turno di Serie A.

Lecce-Udinese: Bonacina

Parma-Bologna: Abisso

Venezia-Lazio: Marchetti

Torino-Milan: Sozza

Inter-Genoa: Piccinini

Como-Napoli: Manganiello

Verona-Fiorentina: Di Bello

Empoli-Atalanta: Mariani

Cagliari-Juventus: Colombo

Roma-Monza: Maresca

Serie A, torna Maresca dopo oltre cinque mesi

La sfida tra Roma e Monza coincide con il ritorno in Serie A dell’arbitro Fabio Maresca. Dopo aver diretto la prima gara stagionale a San Siro tra Milan e Torino, l’arbitro era stato costretto al lungo stop per il caso Kuwait e per un problema fisico.

Già tornato in campo lo scorso sabato 8 febbraio per dirigere il match dello Stirpe tra Frosinone e Catanzaro, valida per il campionato di Serie B, Maresca tornerà ad arbitrare anche una gara di Serie A nel match valido per la 26esima giornata.

