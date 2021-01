La Juventus monitora la situazione Papu Gomez

Il futuro del Papu Gomez lontano dall'Atalanta è ancora da scrivere. L'argentino non gioca dallo scorso 16 dicembre e c'è una squadra in particolare che sta monitorando questa situazione: la Juventus.

I bianconeri si sono informati, soprattutto in caso di cessione di giocatori che possono lasciare Torino come Bernardeschi (su cui c'è anche l'Hertha).

La Juventus resta vigile.

La questione attaccante

I bianconeri ancora devono valutare su quale profilo andare, se insistere per Giroud - capendo se il Chelsea accetterà soltanto bonus o meno - o se virare su Pellè, nome per cui ci sono conferme. Non solo, c'è anche il nome di Quagliarella - e si tratterebbe di un ritorno - anche se l'attaccante sta lavorando per rinnovare (ancora) con la Samp.