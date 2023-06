Juventus, vicina l'intesa per il ritorno di Milik: la situazione

La Juventus si avvicina ad Arkadiusz Milik, calciatore per cui si sta lavorando per il ritorno in bianconero dopo la parentesi della stagione da poco conclusa.

Il club bianconero e il Marsiglia (club proprietario del cartellino) trattano per un nuovo prestito, con l'obbligo di riscatto a condizioni favorevoli. Nonostante il mancato riscatto dunque, la Juventus continua a puntare con forza sull'attaccante polacco ex Napoli.

Juventus, si avvicina Milik: i dettagli

Nonostante il mancato riscatto dal Marsiglia, Arkadiusz Milik è uno dei nomi richiesti da Massimiliano Allegri. L'obiettivo del club bianconero, è quello di riportare l'attaccante polacco ex Napoli a Torino.

In questo senso, si va verso l'intesa tra le parti per un prestito con obbligo di riscatto legato a condizioni raggiungibili, con l'affare in via di definizione che, però, presuppone il rinnovo di contratto con il Marsiglia prima di una nuova partenza. Si continua a trattare tra le parti, ma c'è ottimismo.