Terzo incontro Juve-Sassuolo per Locatelli: manca ancora l'intesa

La Juventus continua a insistere per Manuel Locatelli. Cherubini si è incontrato oggi con Carnevali e Giovanni Rossi per provare a sbloccare la situazione, ma anche dopo il terzo incontro tra le parti l'intesa non è stata trovata.

L'offerta della Juventus però non è stata ancora considerata adeguata per quelle che sono le richieste attuali del Sassuolo e per questo bisognerà aspettare per avere nuovi aggiornamenti su una delle trattative più importanti in corso.

Locatelli vuole la Juventus

Ad aiutare la Juventus potrebbe essere la volontà del calciatore che ha espresso il desiderio di giocare in bianconero. Lo aveva confermato nei giorni scorsi proprio il direttore sportivo del Sassuolo Carnevali in un'intervista in cui ha reso noto il desiderio del Campione d'Europa di giocare in un club così prestigioso.

Salto di qualità

Locatelli punta a crescere ancora dopo la stagione della sua consacrazione: un'ottima annata al Sassuolo a cui si è aggiunto il grande cammino a Euro 2020, dove ha peraltro anche segnato una doppietta nella gara contro la Svizzera.

Ora il suo sogno di giocare la Champions League deve fare i conti con una trattativa che aspetta solo di sbloccarsi.