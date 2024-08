Juventus-Milan, accordo trovato per Kalulu: manca l'ok finale del giocatore

È sempre più vicino il passaggio di Pierre Kalulu dal Milan alla Juventus. Tra i club, infatti, gli accordi sono stati siglati e manca ora l'ok finale del giocatore.

Le ultime sull'operazione Juventus-Milan per Kalulu

Tra Juventus e Milan gli accordi sono stati siglati e quello economico è stato trovato anche con gli agenti del giocatore.

Ora manca solo il via libera di Kalului che si trova in hotel a pranzo con la squadra e potrebbe non dovrebbe essere convocato per stasera al Trofeo Berlusoni. La Juve aspetta che l'ok definitivo del francese visto che aveva chiesto qualche ora in più per pensarci. Nel pomeriggio il Milan parlerà con Kalulu per capire le sue intenzioni definitive.

I bianconeri si muovono, comunque, per un prestito oneroso a 3.5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 14 più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.