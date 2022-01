Juventus, rinnovo Dybala: i nuovi scenari

Per il rinnovo di Paulo Dybala sono cambiati alcuni scenari all’interno della Juventus dall’inizio della trattativa. Per questo motivo il club ha deciso di prendersi del tempo per valutare bene prima di prendere decisioni importanti, sia per Dybala che per altri giocatori.

La situazione per il futuro di Dybala

Ci sono stati diversi fattori che hanno portato a uno slittamento e alla sospensione della trattativa. Come sottolineato da Maurizio Arrivabene più volte, tutti devono dimostrare di valere la Juve e lo stesso Dybala deve dimostrare di valere le cifre di cui stanno parlando il club e il suo agente.