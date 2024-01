Juventus, Djaló atteso a Torino settimana prossima per le visite mediche

Come anticipato dalla nostra redazione (leggi qui la notizia), la Juventus è sempre più in dirittura per l'arrivo di Tiago Djaló. Dopo la partenza in prestito di Dean Huijsen a Roma, il club bianconero ha raggiunto un accordo con il Lille. Così, prossima settimana Djaló dovrebbe raggiungere Torino per sostenere le visite mediche.

Juventus, Djaló dovrebbe arrivare a Torino prossima settimana: le ultime

3.5 milioni più bonus (per un massimo di altri 3.5 milioni) più il 10% della futura rivendita. Sono queste le cifre dell'accordo tra Juventus e Lille per Tiago Djaló. E prossima settimana il giocatore dovrebbe raggiungere Torino per svolgere le visite mediche con la società bianconera.

Dopo gli ultimi dettagli dell'operazione definiti dagli agenti, Djaló quindi sarebbe pronto per l'arrivo in Italia. Il classe 2000 infatti aveva già dato il suo ok per il trasferimento a Torino, in attesa della firma del contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi quattro anni.

102 presenze e 3 reti. Sono questi i numeri collezionati da Djaló sul campo con la maglia del Lille. Portoghese con passaporto guineano, Djaló è cresciuto nelle giovanili di Milan e Sporting Lisbona ed è stato convocato con la nazionale maggiore del Portogallo in tre occasioni.