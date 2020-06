Juventus, le prime immagini di Correia a Torino | FOTO - VIDEO

[videosky id="600115"][/videosky]

Felix Correia, giovane talento del Manchester City, è arrivato a Torino per svolgere le visite mediche che lo porteranno nelle prossime ore a firmare un nuovo contratto con la Juventus (QUI tutti i dettagli della trattativa). Il calciatore si è recato in mattinata al J Medical per i test di rito.

Ecco le prime immagini del nuovo calciatore bianconero, accompagnato dal suo agente Eduardo Marinho.

LEGGI ANCHE: CHI E' FELIX CORREIA, LA STORIA DEL NUOVO ACQUISTO DELLA JUVENTUS

SFOGLIA LA GALLERY IN ALTO PER VEDERE LE PRIME IMMAGINI DI FELIX CORREIA A TORINO