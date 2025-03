Infortunio Ito, il comunicato del Bayern Monaco sulle sue condizioni

Momento sfortunatissimo per il Bayern Monaco che, con la sfida dei quarti di Champions League contro l’Inter che si avvicina, deve fare i conti con diversi infortuni.

Nell’ultima partita di Bundesliga, vinta per 3-2 contro il St.Pauli, Vincent Kompany ha perso Hiroki Ito, subentrato al 58′ e costretto ad abbandonare il campo all’89’, peraltro a sostituzioni già esaurite.

Dopo gli esami effettuati, il Bayern ha comunicato la frattura del metatarso destro per il giapponese, parlando di un “periodo di tempo prolungato” in cui non sarà a disposizione e nel quale salterà anche il doppio impegno contro l’Inter in Champions League.

Sospiro di sollievo, invece, per Leon Goretzka, uscito dolorante ma non per un problema grave, come confermato dal direttore sportivo Christoph Freund.

Infortunio Ito, il comunicato del Bayern

Questa la nota del Bayern Monaco sulle condizioni del difensore: “Hiroki Ito ha riportato un’altra frattura nella zona del metatarso destro. Questo è il risultato di un esame effettuato dal reparto medico del Bayern Monaco. Il nazionale giapponese si è infortunato sabato nella vittoria per 3-2 contro il St. Pauli. È stato sostituito al 58° minuto e ha dovuto abbandonare il campo all’89° minuto. Ito, trasferitosi in estate dallo Stoccarda al Bayern Monaco, non sarà quindi a disposizione per un periodo di tempo prolungato“.

Il dirigente bavarese Max Eberl ha commentato così la notizia: “La notizia del grave infortunio di Hiroki ci colpisce tutti molto duramente. Aveva appena lottato per tornare in campo dopo mesi di riabilitazione e ora è fuori per un altro lungo periodo: si può solo immaginare cosa gli stia succedendo dentro. Sta ricevendo tutto il supporto di cui ha bisogno da noi. È un combattente e non vediamo l’ora che torni in campo. Tieni alta la testa, Hiroki: il Bayern è dalla tua parte“.

Bayern Monaco, il punto sugli infortunati

L’infortunio di Ito è una pessima notizia per il Bayern, che perde un difensore in grado di giocare sia da terzino sinistro che da centrale. Assenza che arriva in un momento di emergenza in difesa. Gli unici centrali a disposizione in rosa sono Dier e l’ex Napoli Kim, mentre come terzini ci sono Guerreiro a sinistra e Stanisic e Boey a destra.

Per tamponare, Kompany potrebbe arretrare proprio Goretzka (anche lui non al meglio) al centro della difesa, come già fatto in passato. Anche questa soluzione, però, sembra difficilmente percorribile. Infatti, anche a centrocampo i bavaresi devono fare i conti con l’indisponibilità di Pavlovic, mentre Palhinha non sembra dare le stesse garanzie.