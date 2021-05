Juventus, Chiellini verso il rinnovo per un'altra stagione

Tornato alla Juventus, Max Allegri ha iniziato ad avanzare le prime richieste per disegnare la sua squadra del futuro. Su tutte l'allenatore ha parlato con Agnelli del futuro di Giorgio Chiellini.

Rinnovo di un anno

Allegri ha richiesto infatti di poter avere con sé ancora per la prossima stagione il difensore. I due sono legati da un grande rapporto. Per l'allenatore Chiellini è un giocatore importante, sia per il campo che per lo spogliatoio, e non vorrebbe fare a meno di lui quindi. Per questo motivo, il difensore pisano, che con Allegri ha vinto tanto, dovrebbe rimanere in bianconero anche per la prossima stagione.