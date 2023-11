Juventus, blitz a Londra di Manna e Giuntoli: nel mirino Hojbjerg, Phillips e Thomas

Blitz di Manna e Giuntoli a Londra per parlare di calciomercato. I due dirigenti bianconeri, infatti, erano presenti sugli spalti durante Tottenham-Chelsea.

Juventus, nel mirino Hojbjerg, Thomas e Phillips

Nel mirino della Juventus ci sono Pierre Emile Hojbjerg, Thomas dell'Arsenal e Kalvin Phillips del Manchester City. Per il primo, il Tottenham continua a chiedere tanto (30 milioni di euro) quindi è molto difficile. Per il giocatore ghanese si dovrà capire se i Gunners apriranno al prestito; stesso discorso per il centrocampista inglese dei Citizens che ha dato disponibilità al trasferimento.

Il blitz a Londra ha dato modo ai dirigenti bianconeri, comunque, di avere contatti e incontri con i vari club della Premier League. Manna e Giuntoli torneranno, poi, in serata nella giornata di oggi martedì 7 novembre.

Il motivo è chiaro: la Juventus sta cercando un centrocampista dopo la squalifica di Nicolò Fagioli e la sospensione di Paul Pogba per il caso doping.