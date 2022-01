Juventus, non solo Azmoun: Depay resta un'alternativa

Come un fulmine a ciel sereno, per la Juventus è arrivato l'infortunio al legamento crociato di Federico Chiesa che lo terrà fuori dai campi fino a fine stagione.

In queste ore la dirigenza bianconera e Massimiliano Allegri stanno ragionando su come sostituire l'esterno ex Fiorentina: l'idea è di agire sul mercato andando a ragionare su un profilo duttile, non per forza su un esterno d'attacco.

Nuovi sondaggi per Depay

Il primo nome resta Azmoun. Se il Barcellona dovesse aprire al prestito, Depay sarebbe un secondo sondaggio dopo Azmoun. L'olandese era stato proposto alla Juventus quando Morata era stato chiamato da Xavi.