Juve, è rebus attaccante: Dzeko in standby, Suarez lontano, sale Giroud

È il tema del momento: quale sarà il nuovo attaccante della Juventus? L'unica certezza è che Pirlo aspetta un rinforzo di grande livello. Il futuro di Edin Dzeko, prima scelta dell'allenatore bianconero, continua a essere legato a doppio filo con quello di Milik. Se il polacco non accetta la destinazione giallorossa, niente effetto domino. L'operazione resta dunque in attesa (per tutti gli altri aspetti legati al trasferimento di Dzeko a Torino si sarebbe invece trovato l'accordo, QUI i dettagli).

Per questo la Juve si cautela e studia con decisione la pista Giroud, dopo che il giocatore del Chelsea era stato nel mirino di Lazio e Inter nella scorsa sessione di calciomercato. Il nome è sempre caldo, i bianconeri continuano le loro valutazioni.

Si è invece notevolmente complicato l'affare Suarez, a causa della tempistiche relative al passaporto comunitario. L’uruguaiano, in rotta con il Barcellona, addirittura potrebbe venire convocato da Koeman per la gara contro il Girona sancendo un clamoroso dietrofront. Anche la Juve si sta rendendo conto che i tempi burocratici sono effettivamente molto lunghi: il giocatore non potrebbe essere inserito nemmeno nella lista UEFA. E anche una volta sostenuto l’esame di lingua, necessario per ottenere il passaporto, non è così immediato che il Pistolero diventi “tesserabile” per i bianconeri.