Juventus, Alcaraz è arrivato in Italia I FOTO e VIDEO

Alcaraz è arrivato in Italia: le prime immagini del nuovo centrocampista della Juventus

Nelle ultime ore la Juventus ha piazzato il secondo acquisto del suo calciomercato invernale: dopo Tiago Djalò dal Lille, arriva anche Carlos Alcaraz, centrocampista offensivo del Southampton, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Alcaraz è arrivato in Italia

Alcaraz ha svolto le visite mediche nella giornata di ieri, 31 gennaio, a Londra; poi oggi, 1 febbraio, è volato in Italia e sta per vivere la sua giornata in bianconero.

Il centrocampista classe 2002 ha giocato fino a questo momento 26 partite tra Championship (seconda serie inglese), Carabao e FA Cup con 4 gol e 3 assist.

Dopo la notte a Torino, nella giornata di domani arriverà al JMedical per ulteriori test.