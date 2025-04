Atalanta, Gasperini: “Noi in crollo? Faccio fatica a vederlo”

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta alla vigilia della sfida contro la Lazio, valida per la trentunesima giornata di Serie A.

Atalanta e Lazio scendono in campo per la 31esima giornata di Serie A, in un turno che mette in palio punti importanti in ottica Europa.

L’Atalanta arriva dalla brutta sconfitta a Firenze contro la squadra di Palladino, senza mai riuscire a tirare in porta.

La Lazio, invece, viene dal pareggio contro il Torino per 1-1.

Di seguito le parole dell’allenatore dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini.

Atalanta, le parole di Gasperini

L’allenatore dei bergamaschi ha iniziato così la sua conferenza: “A Firenze si può perdere, io faccio fatica a vedere questo crollo. Mi sembra che si sta esagerando su queste definizioni, giochiamo domani la prima di otto partite, di cui cinque in casa, siamo ancora terzi in classifica. Non sono d’accordo su ciò che viene descritto. Ci sono otto partite da giocare, non ci siamo mai trovati in una situazione di classifica tanto positiva, questa descrizione che viene fatta non mi trova d’accordo, penso non sia nemmeno veritiera per ciò che si vede anche allo stadio. Io distinguo i tifosi dall’aspetto mediatico. I tifosi hanno sempre avuto grande entusiasmo, hanno sempre riempito lo stadio. Per DNA i tifosi sono molto tosti, molto combattivi per cercare di raggiungere gli obiettivi. In tutta la stagione si è creata un’aspettativa, resta da capire se quella sia la normalità o una cosa straordinaria”.

Sugli scontri diretti: “È la bellezza di questo campionato, ci sono tutte squadre forti, la dimostrazione ancora una volta di quanto sia stato straordinario il campionato in questo momento. Bisogna avere la mentalità, la forza e la determinazione per raggiungere il risultato“.

“CDK? Non è pensabile che riesca a giocare sempre con questi rendimenti”: le parole di Gasperini

Gasperini ha poi parlato di qualche singolo. Tra questi, De Ketelaere: “Non è sempre pensabile che riesca sempre a giocare per tutta la stagione con questi rendimenti. Davanti siamo calati per qualche piccolo acciacco, abbiamo avuto un rendimento un po’ diverso rispetto al girone d’andata, adesso che conta vogliamo ritrovare l’efficacia, abbiamo bisogno di sostegno”.

Infine, su Ederson: “Il suo ritorno è molto più importante (ride, ndr). Non è mai piacevole vedere la partita dalla tribuna”.