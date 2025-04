Bayern Monaco, gli assenti in vista dell’Inter: out anche Musiala

Gli assenti del Bayern Monaco in vista dell’Inter: Kompany fa i conti con gli infortuni per la Champions League.

Brutte notizie per il Bayern Monaco in vista del quarto di finale di Champions League contro l’Inter, in programma martedì 8 aprile.

La vittoria per 3-1 in casa dell’Augsburg, ottenuta in superiorità numerica, è stata oscurata da un nuovo infortunio pesante: Jamal Musiala ha lasciato il campo sorretto da due membri dello staff medico per un problema muscolare, che lo terrà fuori dal campo per 8 settimane.

Il talento classe 2003, considerato una delle stelle più luminose della squadra, è stato costretto ad abbandonare il campo visibilmente dolorante, e la sua assenza per la sfida europea è ormai certa. Un colpo durissimo per Vincent Kompany, che deve già fare i conti con una lista di indisponibili piuttosto lunga.

Le assenze, però, non si limitano al centrocampo: anche e soprattutto in difesa, i bavaresi devono fare i conti con tante limitazioni.

Le assenze del Bayern Monaco per l’Inter

Il Bayern Monaco e Vincent Kompany fanno i conti con le assenze in vista dell’Inter.

Oltre a Musiala, infatti, sono già state confermate le assenze fino a fine stagione di Alphonso Davies, Dayot Upamecano e Hiroki Itō. Restano in forte dubbio anche Manuel Neuer e Aleksandar Pavlović, entrambi alle prese con problemi fisici e la cui presenza contro l’Inter è al momento improbabile. Più flebili le speranze per Kingsley Coman, il cui recupero verrà valutato solo nelle prossime ore.

Una situazione complicata per il Bayern, che arriva all’appuntamento di Champions con la rosa decimata e con diversi interrogativi sulla tenuta del gruppo. Di contro, l’Inter potrà approfittare di un avversario indebolito, ma pur sempre pericoloso e ricco di talento.

Le possibili scelte di Kompany per la sfida di Champions League

Con l’infortunio di Musiala e i numerosi KO in difesa, Kompany è costretto a fare dei sacrifici all’interno del suo undici. Urbig al posto dell’infortunato Neuer. Laimer verso la maglia da titolare a destra, con Guerreiro in ballottaggio con Stanisic, a causa di qualche acciacco anche per il portoghese. Kim e Dier uniche scelte come difensori centrali, mentre Palinha e Kimmich andranno in mediana. Olise e Sané sugli esterni, con Thomas Müller al posto dell’infortunato Musiala. Davanti, sempre Harry Kane.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Guerreiro; Palhinha, Kimmich; Olise, Müller, Sané; Kane. All. Kompany