Le scelte ufficiali di formazione di Chivu e Inzaghi per la sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A.

Dopo il derby di Coppa Italia, l’Inter torna protagonista in campionato. I nerazzurri scendono in campo oggi, sabato 5 aprile, allo stadio Tardini per affrontare il Parma nel match valido per la 31ª giornata di Serie A.

L’obiettivo della squadra di Simone Inzaghi è chiaro: mantenere il primo posto in classifica e tenere a distanza il Napoli, secondo a tre punti di distanza.

Il Parma, invece, è alla ricerca di punti pesanti in ottica salvezza. Cristian Chivu, ex bandiera nerazzurra oggi alla guida dei crociati, proverà a fermare la capolista davanti al proprio pubblico.

Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Parma-Inter, le formazioni ufficiali

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Hernani, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu

A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Estevez, Bernabé, Ondreijka, Lovik, Hainaut, Camara, Djuric, Pellegrino, Leoni, Haj Mohamed.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Asllani, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Arnautovic, Correa, Frattesi, Pavard, Carlos Augusto, Re Cecconi, Berenbruch, Topalovic, Zalewski

Parma-Inter, dove vederla in tv

Parma e Inter si affrontano alle ore 18 allo stadio Ennio Tardini. La sfida sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, disponibile su smart TV e in streaming tramite app e piattaforma.