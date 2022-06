Juve-Genoa, accordo vicino: Cambiaso in bianconero, Dragusin in rossoblu

La Juventus e il Genoa sono sempre più vicini all'accordo per il trasferimento di Andrea Cambiaso in bianconero. Ai rossoblu andrà Radu Dragusin, oltre un conguaglio economico vicino ai 5 milioni e mezzo.

Juve, accordo vicino per Cambiaso. Dragusin al Genoa

Venerdì potrebbe essere il giorno della chiusura dell'accordo tra Juventus e Genoa. La Juve è vicina quindi al terzino che tanto cercava sul mercato. Cambiaso, classe 2000, alla sua prima stagione in carriera in Serie A, è stato uno dei giocatori rivelazione del Genoa, non riuscendo però a evitare la retrocessione. Per lui, 26 partite e 1 gol segnato, contro il Napoli. Utilizzabile sia a destra che a sinistra, le buone prestazioni nel corso della stagione gli hanno permesso anche una presenza costante nell'under-21, dove su entrambe le fasce ha la concorrenza di due altri giocatori spesso accostati a grandi club in questo mercato: Bellanova e Udogie.

Percorso inverso, invece, per Dragusin. Il difensore, classe 2002, andrà al Genoa, in Serie B, aspirando a un campionato di vertice, per ritornare al più presto in Serie A. Dragusin a Genova ha giocato: nella prima metà della scorsa stagione, infatti, il classe 2002 ha giocato nella Sampdoria, scendendo in campo ben 14 volte, prima di passare alla Salernitana, ottenendo la salvezza all'ultima giornata.