Inter, c'è l'ok di Trubin. Si attende il rilancio decisivo dello United per Onana

L'Inter attende il rilancio decisivo dello United per Onana e ha l'ok di Trubin al trasferimento in nerazzurro. Si lavora anche a Sommer

Si avvicina sempre di più la staffetta portieri in casa Inter: il club nerazzurro ha ottenuto l'ok di Anatolij Trubin al trasferimento in nerazzurro dopo l'incontro avvenuto nella giornata di giovedì in sede. L'Inter attende anche l'ultimo rilancio decisivo del Manchester United per André Onana: oggi il portiere ha incontrato gli emissari del club inglese per discutere del suo contratto. Dopo il rilancio, si potrà chiudere la cessione del camerunese.

Inter, c'è l'accordo con Trubin. Sommer può arrivare per 6 milioni

L'Inter potrebbe quindi accogliere presto Trubin, portiere ucraino classe 2001 dello Shakhtar Donetsk, con già diverse partite giocate in Champions League. C'è l'ok del giocatore, ma c'è ancora da trattare con il club. I nerazzurri in queste ore stanno lavorando anche a Yann Sommer del Bayern Monaco (già avvisato dall'Inter), che potrebbe affiancare Trubin nella prossima stagione. Lo svizzero potrebbe arrivare per 6 milioni di euro, la stessa cifra spesa dai bavaresi a gennaio.

Si attende il rilancio decisivo del Manchester United per Onana

Onana, invece, si allontana e potrebbe salutare l'Inter dopo una sola stagione, in cui è stato protagonista del cammino nerazzurro in Champions League, fino alla finale contro il Manchester City, e della vittoria in Supercoppa Italiana. Lo United è fermo a un'offerta da 50 milioni di euro, ma con un rilancio a 55 si può arrivare alla chiusura della trattativa.

In totale, Onana ha giocato quarantuno partite con la maglia dell'Inter, di cui ventiquattro in Serie A, tre in Coppa Italia, una in Supercoppa Italiana e tredici in Champions League, subendo complessivamente trentasei reti.