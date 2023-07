Inter, se parte Onana avanza la candidatura di Sommer con Trubin

L'ultima idea per la porta nerazzurra è Yann Sommer, in caso di partenza di Onana

Ore calde per il calciomercato dell'Inter, specialmente per quanto riguarda il ruolo dei portieri. Nelle ultime ore il Manchester United ha tentato un altro affondo per portare André Onana a vestire la maglia dei Red Devils nella prossima stagione.

Affondo che non ha ancora soddisfatto le richieste economiche dell'Inter, che potrebbe lasciar partire il camerunense sulla base di 55 milioni di euro bonus compresi. Lo United è attualmente fermo a 50 milioni totali, ma c'è ottimismo da entrambe le parti per la fumata bianca verso l'inizio della prossima settimana. Per sostituire Onana l'Inter vuole prendere due portieri per la prossima stagione e un terzo al posto di Cordaz.

Inter, per il dopo Onana c'è anche Yann Sommer

Nel caso in cui Onana dovesse partire, avanza la candidatura di Sommer, ora in forza al Bayern Monaco e che sta acquisendo priorità su Trubin. I nerazzurri, già in passato, avevano messo gli occhi sul portiere svizzero: poi il classe '88, ai tempi in scadenza con il Borussia Monchengladbach, aveva scelto di proseguire la sua carriera in Bundesliga e di trasferirsi al Bayern Monaco.

Marotta e Ausilio puntano anche su Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk per cui oggi, giovedì 6 luglio, c'è stato un incontro in sede. L'ucraino potrebbe approdare in nerazzurro per una cifra pari a 10 milioni di euro insieme allo stesso Sommer.

Come terzo portiere dovrebbe tornare Di Gennaro per motivi di lista dal Gubbio. Se dovesse concretizzarsi questa ipotesi per Handanovic non ci sarebbe più posto in rosa.