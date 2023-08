Inter, fatta per Audero. Taremi rimane un'opzione per l'attacco

L'Inter ha da poco ufficializzato l'arrivo di Sommer e ha chiuso in questi minuti per il vice del portiere svizzero: sarà Emil Audero, in arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. Decisivo l'incontro di oggi nella sede nerazzurra tra i vertici del club e l'agente Tullio Tinti.

Inter, chiuso l'arrivo di Audero dalla Sampdoria

Nel pomeriggio di lunedì 7 agosto, i due agenti Tullio Tinti e Manuel Montipò, che rappresentanto anche l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, si sono recati nella sede dell'Inter. Il rinnovo dell'ex Lazio è soltanto da formalizzare, mentre il portiere della Sampdoria è in arrivo in prestito con diritto di riscatto.

Tinti: "Il rinnovo di Inzaghi è solo da formalizzare"

All'uscita dalla sede dell'Inter, l'agente Tullio Tinti ha così dichiarato: "Audero più di un’idea. Si può concretizzare? Si. Opportunità importante, per il portiere e per l’Inter. Audero ha fatto benissimo in questi anni. Operazione in prestito? Dovete chiederlo all’Inter. Rinnovo Inzaghi l’ha già fatto lui nel momento in cui era in tournée, solo da formarlizzare. Sarà rinnovo di un anno”.

Per il portiere della Sampdoria il trasferimento all'Inter si è chiusa in prestito con diritto di riscatto. Lazar Samardzic arriverà a Milano tra la giornata di martedì e quella di mercoledì. Taremi, invece, insieme a Beto e Balogun (che ha anche un'offerta del Monaco) rimane un'opzione concreta per l'attacco.