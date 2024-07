Inter-Venezia, vertice in corso per definire l'operazione Tessmann-Oristanio

18.10 - Ore decisive per definire l'operazione Tessmann-Oristanio. Il direttore sportivo del Venezia Antonelli è arrivato proprio in questi minuti nella sede dell’Inter per discutere e provare a concludere l’operazione che riguarda i due calciatori. All’incontro a breve si unirà anche l’agente di Oristanio, Beppe Riso che al momento è impegnato nel colloquio con il Napoli per definire l’operazione Buongiorno con il Torino.

Inter, i dettagli dell'operazione con il Venezia per Tessmann e Oristanio

Inter e Venezia si apprestano a definire l'operazione Tessmann-Oristanio. Il centrocampista statunitense si prepara a passare in nerazzurro, mentre il classe 2002, l'anno scorso al Cagliari, farà il percorso inverso. Per entrambi trasferimento a titolo definitivo.

Oggi, giovedì 4 luglio 2024, Inter e Venezia si incontreranno nuovamente per definire tutti i dettagli dell'operazione. Un acquisto di prospettiva per i nerazzurri, che si assicurano uno dei pilastri della promozione dell'anno scorso degli arancioneroverdi, che avranno invece in Oristanio un rinforzo importante per puntare alla salvezza.

Tanner Tessmann non resterà però nella rosa di Inzaghi in questa stagione. L'Inter infatti punta a cederlo in prestito. Inizialmente la pista più probabile era quella di una permanenza a Venezia, ma secondo quanto raccolto nelle ultime ore, lo statunitense non sarebbe convinto di questa opzione.

Il classe 2001 vuole fare infatti uno step in più in questa fase della sua carriera. L'Inter si sta adoperando in questo senso per trovargli una nuova squadra dove mandarlo in prestito. Non è esclusa una pista estera, anche in Premier League.