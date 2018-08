Inter, sogno Modric ancora vivo. Real, tentativo per Eriksen

L'agente del croato insiste con il Real per una cessione del suo assistito. Intanto il Real ci prova per Eriksen, ma la richiesta del Tottenham è da brividi

Il capitolo Modric per l'Inter non è ancora chiuso. Nonostante la convocazione per la Supercoppa di Spagna di domani, i nerazzurri non dicono addio al sogno di poter portare a Milano il centrocampista croato classe 1985.

Il suo agente Vlado Lemic, infatti, spinge per convincere il Real Madrid ad aprire alla cessione. Se ne parlerà da dopo la partita contro l’Atletico. Una svolta potrebbe essere rappresentata dall'interesse del Real per Eriksen. Tuttavia la richiesta del Tottenham per il centrocampista danese è di quelle che fanno paura: 200 milioni.

Una cifra troppo alta anche per Florentino Perez. Chiaramente, senza un sostituto, sarebbe impossibile pensare ad una cessione di Modric